Байден снова забыл, что делать. Президент США теряет связь с реальностью не в первый раз

Президент США Джо Байден прибыл с визитом в Тель-Авив. Выйдя из самолета, американский лидер растерялся и спросил, что ему надо делать, сообщил «Царьград». Главе государства подсказали и даже чуть помогли — подтолкнули к нужному месту. Это не первый конфуз с участием Байдена — «360» вспомнил, когда и на чем прокалывался глава Белого дома.

Осенью президенту США исполнится 80 лет. Несмотря на заверения о том, что политик чувствует себя нормально, все чаще на публике он допускает непростительные ошибки и проколы.

Байден и человек-невидимка

Весной 2022 года американский лидер открыл для себя выступления с новой стороны. В апреле он посетил аграрный университет в Северной Каролине. Байден воодушевленно выступал перед собравшимися, а после окончания речи отошел от трибуны и протянул руку пустоте. Поняв, что рядом никого не было, президент поспешил удалиться со сцены. Момент обсудили все американские СМИ и издания других стран, а жители Штатов задумались о состоянии главы государства.

Спустя всего лишь неделю история повторилась. Президент Байден, сцена, большая аудитория в колледже Green River в Сиэтле. После выступления он снова повернулся в сторону и попытался пожать кому-то руку. Рядом, естественно, никого не было. Сделав еще пол-оборота, глава государства быстро покинул трибуну.

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Рукопожатия с пустотой являются «движением США в ад», заявил экс-президент страны Дональд Трамп. Он раскритиковал нынешнего национального лидера и отметил, что администрация Байдена незаконно пришла к власти, и теперь разрушает Штаты.

В начале июля пользователи соцсетей припомнили Байдену рукопожатия с невидимкой. Когда президент США приобнял жену премьер-министра Испании Бегонью Гомес на глазах у ее мужа Педро Санчеса, в Сети пошутили — хорошо, если американский лидер понимает, с кем обнимается.

Транспортный коллапс Байдена

Не сложились отношения у американского лидера с транспортными средствами. В марте прошлого года, во время подъема по трапу своего самолета, он трижды споткнулся. Администрация президента обвинила во всем ветер и добавила, что со здоровьем Байдена все в порядке. Ситуация повторилась в июне этого года, когда глава государства оступился, поднимаясь в самолет перед вылетом на Саммит Америк.

Несмотря на трудности, Байден все же смог подняться, развернулся к камерам и отдал честь. Американцы вновь заговорили о состоянии здоровья национального лидера и о его координации.

Не справился президент США и с транспортом поскромнее. В июне Байден отправился на велопрогулку. Его сопровождали супруга и охранники, а впереди ждали журналисты и простые американцы. Глава государства остановился, чтобы ответить на вопросы, но не рассчитал с тормозами и упал. Все обошлось: политик не пострадал. Он объяснил падение тем, что было «трудно снять обувь с педалей».

Шпаргалки, подсказки и ляпы

В начале марта Джо Байден высказался о российской спецоперации по защите Донбасса. Он хотел поддержать жителей Украины, но вместо этого дал повод для шуток в интернете. В ходе выступления перед конгрессом глава государства ошибся и назвал украинцев иранцами.

Позже на помощь президенту пришла первая леди. Байден забыл помахать американцам в ходе праздничной пасхальной церемонии. «Маши, маши», — услышали телезрители. Возможно, тогда жители страны услышали и скрытый призыв вновь задуматься о состоянии лидера страны.

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В конце июня Джо Байден случайно засветил шпаргалку — на листке бумаги было написано, что делать президенту во время очередного выступления. В списке было шесть пунктов: войти и поздороваться, сесть на свое место, задать вопросы, поблагодарить участников и уйти. Инструкция попала на камеру. Американцы оказались не в восторге.

Ну а по итогам саммита НАТО Байден перепутал русских и украинцев.

«Мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы не победят. То есть что русские не победят», — заговорился президент.

Причины конфузов кроются в старении Байдена, заявил политолог Дмитрий Журавлев. А по мнению профессора, заслуженного врача России Юрия Серебрянского, провалы американского президента на публике похожи на проявления болезни Альцгеймера.