Мир 23 мая 2023, 15:33 Американский спутник снимал Белгородскую область перед вторжением украинской ДРГ Компания Maxar: спутник США снимал Козинку под Белгородом за два дня до проникновения ДРГ РИА «Новости»

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Спутник частной американской компании Maxar снимал село Козинка в Грайворонском округе Белгородской области за два дня до нападения диверсантов ВСУ. Данные опубликовали на сайте компании.

Фотографии карты района датировали 20 мая. Кроме того, съемки населенного пункта вели 2 и 17 мая, а также — в марте и феврале.

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Россия предпримет усилия, чтобы не допускать проникновения украинских боевиков. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Украинская ДРГ атаковала Грайворонский округ Белгородской области в понедельник, 22 мая. Под обстрел попали жилые дома, несколько мирных жителей получили ранения. По данному факту СК возбудил уголовное дело.

Жителей девяти населенных пунктов Белгородской области отселили после проникновения ДРГ. Украину уличили во вранье о непричастности к диверсионным вылазкам в Россию