Происшествия 22 мая 2023, 21:42 Одного из проникших в Белгородскую область диверсантов объявили в розыск ТАСС: один из проникших в Белгородскую область диверсантов объявлен в розыск РИА «Новости»

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Одного из проникших в Белгородскую область диверсантов объявили в розыск сотрудники российского МВД. Это националист Алексей Левкин, которого в 2018 году столичный суд приговорил к заочному аресту, сообщил ТАСС.

«Левкин Алексей Сергеевич 1984 года рождения разыскивается по статье УК РФ», — привело агентство информацию из базы МВД.

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В настоящее время его судьба неизвестна. Левкина обвинили по статье о создании экстремистского сообщества и возбуждении ненависти и вражды. Он — соратник осужденного на четыре года колонии москвича Романа Железнова. Последний признан виновным в участии в боевых действиях в составе националистического полка «Азов»*.

Украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа 22 мая. Большинство жителей приграничных сел и районного центра, куда проникли украинские диверсанты, покинули территорию.

Ранее сообщалось, что в результате боев в регионе ликвидированы как минимум 39 боевиков. Еще пять диверсантов взяты в плен.

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.