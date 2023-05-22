22 мая 2023, 21:42
Одного из проникших в Белгородскую область диверсантов объявили в розыск
ТАСС: один из проникших в Белгородскую область диверсантов объявлен в розыск
Одного из проникших в Белгородскую область диверсантов объявили в розыск сотрудники российского МВД. Это националист Алексей Левкин, которого в 2018 году столичный суд приговорил к заочному аресту, сообщил ТАСС.
«Левкин Алексей Сергеевич 1984 года рождения разыскивается по статье УК РФ», — привело агентство информацию из базы МВД.
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В настоящее время его судьба неизвестна. Левкина обвинили по статье о создании экстремистского сообщества и возбуждении ненависти и вражды. Он — соратник осужденного на четыре года колонии москвича Романа Железнова. Последний признан виновным в участии в боевых действиях в составе националистического полка «Азов»*.
Украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа 22 мая. Большинство жителей приграничных сел и районного центра, куда проникли украинские диверсанты, покинули территорию.
Ранее сообщалось, что в результате боев в регионе ликвидированы как минимум 39 боевиков. Еще пять диверсантов взяты в плен.
* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.
Полиция
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