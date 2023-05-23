Власть 23 мая 2023, 12:50 Россия предпримет усилия, чтобы не допускать проникновения украинских боевиков Песков: предпринимаются все усилия по предотвращению проникновения боевиков ВСУ в Россию РИА «Новости»

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Российские власти глубоко обеспокоены вторжением украинских диверсантов в Белгородскую область, но заверяют, что предпринимаются необходимые усилия по предотвращению подобного в будущем. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность», — подчеркнул Песков.

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По его словам, происшествие еще раз подтвердило, что украинские боевики продолжают свою деятельность против России.

Представитель Кремля заметил, что защита России требует больших усилий. Он обратил внимание, что специальная военная операция проводится, чтобы в дальнейшем не допускать подобных проникновений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения ДРГ на населенные пункты Белгородской области. В понедельник, 22 мая, боевики ВСУ напали на Грайворонский округ региона. В результате обстрела несколько человек получили ранения.