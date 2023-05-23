23 мая 2023, 09:38
Губернатор Гладков раскрыл состояние раненой семейной пары из Глотова
Губернатор Гладков: семейную пару из Глотова доставили в больницу с ранениями
В результате нападения украинской диверсионной группы в населенном пункте пострадала семейная пара, ее доставили в больницу. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, сейчас супруги находятся под пристальным наблюдением врачей в приемном отделении.
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«У мужчины ранения брюшной клетки, он в состоянии средней степени тяжести. У женщины тяжелое состояние травматического шока, осколочные ранения нижних конечностей», — написал губернатор.
Гладков подчеркнул, что раненые получают всю необходимую медицинскую помощь.
Группа украинских диверсантов проникла на территорию Белгородской области в понедельник. Для ликвидации противника на место ЧП прибыли военные, Росгвардия и ФСБ.
Ранее в СМИ показали на видео колонну украинских боевиков в поселке Глотово Грайвороновского района.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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