Происшествия 23 мая 2023, 12:35 Жителей нескольких населенных пунктов Белгородской области отселили после проникновения ДРГ Губернатор Гладков: жителей 9 населенных пунктов Белгородской области отселили из-за ДРГ Соцсети губернатора Белгородской области Гладкова

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Жителей девяти населенных пунктов в Белгородской области отселили из-за захода диверсионно-разведывательной группы на территорию региона. Об этом написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрой Орловки, Глотова, Гора-Подола, Замостья, Сподарюшина», — уточнил глава Белгородской области.

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Гладков напомнил, что из-за проникновения ДРГ 22 мая в регионе ввели режим контртеррористической операции. Территорию Белгородской области продолжают зачищать от последствий действий диверсионно-разведывательной группы, отметил губернатор.

Украинские диверсанты атаковали Грайворонский район Белгородской области 22 мая. Жилые и административные здания в регионе оказались под артиллерийским и минометными обстрелами, несколько человек пострадали. После нападения ДРГ Следственный комитет возбудил уголовное дело.