Происшествия 23 мая 2023, 11:33 Уголовное дело возбудили после нападения ДРГ на Белгородскую область СК возбудил уголовное дело после нападения ДРГ на Белгородскую область РИА «Новости»

Читать 360tv в

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после нападения диверсантов на населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба СК в своем Telegram-канале.

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.

Реклама

Его открыли по статьям УК РФ «Террористический акт», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Следствие заявило, что 22 мая представители вооруженных формирований Украины напали на Грайворонский район Белгородской области. Под артиллерийским и минометными обстрелами оказались жилые и административные здания. В результате несколько человек пострадали.

Следственно-оперативные мероприятия, которые направлены на установление личностей нападавших и всех обстоятельств случившегося, продолжаются.