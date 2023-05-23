23 мая 2023, 11:33
Уголовное дело возбудили после нападения ДРГ на Белгородскую область
СК возбудил уголовное дело после нападения ДРГ на Белгородскую область
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после нападения диверсантов на населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба СК в своем Telegram-канале.
«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении.
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Его открыли по статьям УК РФ «Террористический акт», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Следствие заявило, что 22 мая представители вооруженных формирований Украины напали на Грайворонский район Белгородской области. Под артиллерийским и минометными обстрелами оказались жилые и административные здания. В результате несколько человек пострадали.
Следственно-оперативные мероприятия, которые направлены на установление личностей нападавших и всех обстоятельств случившегося, продолжаются.
Следственный комитет России
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