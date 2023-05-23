Власть 23 мая 2023, 13:40 Украину уличили во вранье о непричастности к диверсионным вылазкам в Россию Медведев назвал абсолютным враньем заявления Киева о непричастности к диверсиям в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Утверждения украинской стороны, что она не имеет отношения к диверсионным вылазкам на территорию России, — абсолютное вранье. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, его процитировало РИА «Новости».

«Сколько бы ни болтали в Киеве, что не имеют к этому отношения, к такого рода диверсионным вылазкам, это все вранье, конечно, абсолютное», — отметил политик.

Реклама

Медведев указал, что ответственность за диверсии на российской территории несут киевский режим и его спонсоры. В их числе он перечислил США, Евросоюз и примкнувшие к ним страны типа Великобритании.

Проникающих в Россию диверсантов зампредседателя Совбеза назвал отморозками и призвал применять жесткие меры к этим людям.

«Их надо просто, как крыс, уничтожать и даже в плен не брать», — подытожил Медведев.

Украинская диверсионно-разведывательная группа атаковала Грайворонский городской округ Белгородской области 22 мая. После нападения ДРГ жителей девяти населенных пунктов региона отселили, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что случившееся вызвало обеспокоенность российских властей. По словам пресс-секретаря президента, Россия предпримет усилия, чтобы подобное не повторилось.