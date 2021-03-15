Названы претенденты на «Оскар»

Церемония объявления номинантов на премию «Оскар» прошла в прямом эфире. Кандидатов на получение награды американской киноакадемии объявляли актриса и продюсер Приянка Чопра и певец и актер Ник Джонас.

В список претендентов на лучший фильм вошли следующие картины.

«Отец» режиссера Флориана Зеллера. История возрастного жителя Лондона, дочь которого не хочет оставлять его одного перед переездом в Париж.

Биографический фильм «Иуда и черный мессия» режиссера Шака Кинга. В картине рассказывается о преступнике, которого ФБР в обмен на снятие наказания внедряет в организацию «Черные пантеры», где он сближается с ее лидером Фредом Хэмптоном.

Последняя работа Дэвида Финчера «Манк» о сценаристе Германе Манкевиче, работавшем с молодым Орсоном Уэллсом над сценарием его будущего фильма.

История достижения американской мечты семьей мигрантов из Южной Кореи в фильме «Минари» режиссера Ли Айзек Чуна.

Уже отмеченный наградами Венецианского кинофестиваля, фестиваля кино в Торонто и премией «Золотой глобус» фильм «Земля кочевников». Фильм режиссера Хлои Джао рассказывает о женщине, которая на своем фургоне переезжает из города в город в поисках временного заработка.

Триллер Эмиральды Феннелл «Девушка, подающая надежды» о мести посторонним людям за неудавшуюся жизнь выпускницей университета. Драма Дариуса Мардера «Звук металла» о потерявшем слух барабанщике музыкальной группы.

И последним номинантом стал «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина. Картина о разбирательстве с участниками протестов против войны во Вьетнаме.

Претендентами на «Оскар» за лучшую мужскую роль стали Риз Ахмед из «Звука металла», Энтони Хопкинс, сыгравший в «Отце», Гэри Олдман за роль в «Манке» и Стивен Юн из «Минари».

Посмертно на эту награду претендует Чедвик Боузман за свою последнюю роль в картине «Ма Рейни: Мать блюза». Его игру в этом фильме уже отметили премией «Золотой глобус».

Звезда фильма «Черная пантера» умер 28 августа 2020 года после четырехлетней борьбы с онкологией. По словам его родных, в фильмах он снимался между операциями и курсами химиотерапии.

Кандидатами на премию как лучшая актриса стали партнерша Боузмана по фильму «Ма Рейни: Мать блюза» Виола Дэвис. Сыгравшая главную роль в «Земле кочевников» Фрэнсис Макдорманд. Кэри Маллиган за фильм «Девушка подающая надежды». Также на главный приз претендуют Андра Дэй за главную роль в картине «Соединенные Штаты против Билли Холидей» и Ванесса Кирби за фильм «Фрагменты женщины».

В номинацию «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке не попала последняя работа российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. При этом изначально картину включали в шорт-лист премии. До этого фильм получил награду Венецианского кинофестиваля и попал в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Претендентами на получение премии в этой категории стали фильм датчанина Томаса Виттенберга «Еще по одной», картина «Лучшая пора» режиссера Цзена Госяна из Гонконга, работа румынского режиссера Александра Нанэу «Коллектив», фильм «Человек, который продал свою кожу» тунисского мастера Каутера Бен Ханьи и картина «Куда ты идешь, Аида?» режиссера Ясмилы Жбанич из Боснии и Герцеговины.

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет 25 апреля. Прямую трансляцию покажут в более чем 200 странах мира.