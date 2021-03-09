Фильм Кончаловского попал в шорт-лист премии BAFTA

Художественный фильм «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского попал в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучший неанглоязычный фильм». Об этом режиссер рассказал в Facebook.

«Друзья, с радостью сообщаем, что фильм Андрея Кончаловского „Дорогие товарищи!“ вошел в короткий список фильмов, номинированных на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории „Лучший неанглоязычный фильм“», — написал Кончаловский.

Имена победителей объявят 11 апреля.

Сюжет черно-белого фильма «Дорогие товарищи!» основан на реальных событиях, которые произошли в Новочеркасске в 1962 году. На главном городском заводе началась забастовка, работники требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к акции присоединяются представители других предприятий, правительственная комиссия вводит в город армию. Через считанные часы на улицах прозвучали выстрелы боевыми патронами.

Главная героиня фильма — работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая). Она искренне верит, что строит коммунистическое общество, поэтому возмущается поведением заводских подстрекателей к смуте. В бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, и тогда картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.

Ранее «Дорогие товарищи!» внесли в предварительный список кандидатов на премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук. У фильма Кончаловского есть большие шансы попасть в итоговый список номинантов на «Оскар», считает кинокритик Егор Москвитин. Это кино с понятной и большой фестивальной судьбой, оно участвовало в конкурсе в Венеции.