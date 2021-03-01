«Земля кочевников» получила «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм»

Премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм (драма)» получила кинолента Хлои Чжао «Земля кочевников». Главную роль сыграла актриса Фрэнсис Макдорманд.

Фильм снят в жанре роуд-муви. В нем рассказана история женщины, которая потеряла жилье и вынуждена кочевать по западу США в домах на колесах и перебиваться временными заработками.

Со временем герои фильма в кочевой жизни находят смысл жизни и целую философию. Многие отказываются от оседлой жизни, даже когда могут себе это позволить, в пользу кочевнической.

Фильм американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао обошел в номинации такие кинокартины, как «Отец» Флориана Зеллера, «Манк» Дэвида Финчера, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина и «Девушка, подающая надежды» Эмиральда Феннела.

Хлои Чжао также взяла награду в номинации «Лучшая режиссура».

В понедельник, 1 марта, прошла церемония вручения премии «Золотой глобус» за достижения в области кинематографа и телевидения. Награды вручали одновременно Нью-Йорке и Беверли-Хиллз (штат Калифорния).