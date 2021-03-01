Звезда «Черной пантеры» Чедвик Боузман получил «Золотой глобус» посмертно

Чедвик Боузман посмертно удостоился награды «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический актер». Эту премию актер получил за фильм «Ма Рейни: Мать блюза». Церемонию транслирует в прямом эфире телеканал NBC.

Награду за Боузмана получила его вдова. За премию в этой номинации боролись Энтони Хопкинс за картину «Отец», Риз Ахмед за фильм «Звук металла», Тахар Рахим за ленту «Мавританец», Гари Олдман за «Манк».

Также известно, что лучшей комедией назвали фильм «Борат-2» с Сашей Бароном Коэном в главной роли. Лучшим мини-сериалом признан» Ход королевы», лучший исторический сериал — «Корона». Он рассказывает о жизни королевского семейства в Великобритании.

Чедвик Боузман прославился после того, как сыграл в фильме «Черная пантера». Всего вышло четыре фильма франшизы Marvel.

У актера диагностировали рак толстой кишки третьей стадии в 2016 году. Позже заболевание прогрессировало. Однако Боузман на протяжении четырех лет боролся с ним. Он умер в августе 2020 года года у себя дома в Лос-Анжелесе в окружении семьи.