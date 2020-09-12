Фильм Кончаловского получил спецприз Венецианского кинофестиваля
Церемония награждения проходит на главной площадке старейшего киносмотра, который расположен на острове Лидо. Во время своей речи Кончаловский поблагодарил своих коллег, а также жену Юлию, которая его вдохновила.
Картина рассказывает о трагических событиях, которые произошли 1–2 июня 1962 года, — речь идет о «Новочеркасском расстреле». В городе Новочеркасске Ростовской области рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) и другие горожане вышли на забастовку. Ее подавили силы армии и КГБ.
По официальной информации, в результате этого 26 человек погибли, еще 87 получили различные ранения. Семерых организаторов забастовки приговорили к смертной казни и расстреляли, остальных зачинщиков суд приговорил к длительным срокам лишения свободы.
Главную роль в фильме сыграла супруга Кончаловского Юлия Высоцкая. Она перевоплотилась в члена бюро горкома КПСС Людмилу Семину.