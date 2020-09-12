Фильм Кончаловского получил спецприз Венецианского кинофестиваля

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» взял специальный приз Венецианского кинофестиваля.

Церемония награждения проходит на главной площадке старейшего киносмотра, который расположен на острове Лидо. Во время своей речи Кончаловский поблагодарил своих коллег, а также жену Юлию, которая его вдохновила.

Картина рассказывает о трагических событиях, которые произошли 1–2 июня 1962 года, — речь идет о «Новочеркасском расстреле». В городе Новочеркасске Ростовской области рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) и другие горожане вышли на забастовку. Ее подавили силы армии и КГБ.

По официальной информации, в результате этого 26 человек погибли, еще 87 получили различные ранения. Семерых организаторов забастовки приговорили к смертной казни и расстреляли, остальных зачинщиков суд приговорил к длительным срокам лишения свободы.

Главную роль в фильме сыграла супруга Кончаловского Юлия Высоцкая. Она перевоплотилась в члена бюро горкома КПСС Людмилу Семину.