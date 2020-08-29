Умер Чедвик Боузман, звезда «Черной пантеры»

В Лос-Анжелес от онкологического заболевания скончался 43-летний актер Чедвик Боузман. Он был звездой фильма «Черная Пантера» кинокомпании Marvel. Всего он снялся в четырех фильмах этой Вселенной, новое продолжение серии должно было появиться в 2022 году.

О смерти актера АР сообщил его представитель. Эта информация появилась также Twitter-аккаунте Боузмана. С болезнью он боролся четыре года.

«Истинный боец, Чедвик выдержал все это и подарил вам множество фильмов, которые вы так полюбили», — говорится в заявлении его семьи.

Актер умер в собственном доме, рядом с ним находилась жена и дети.

«Для него было честью оживить короля Т’Чаллу в „Черной пантере“. Семья благодарит вас за вашу любовь и молитвы, и просит вас продолжать уважать их частную жизнь в это трудное время», — сказано в сообщении.