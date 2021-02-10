В шорт-лист премии «Оскар» вошли два российских фильма

В предварительный список кандидатов на премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук вошли документальный фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского и художественный фильм «Дорогие товарищи!» режиссера Андрея Кончаловского.

Об этом сообщается на официальном сайте кинопремии. «Черно-белый документальный фильм «Гунда» посвящен жизни свиньи и ее поросят, коровы и курицы. Исполнительным продюсером выступил Хоакин Феникс, известный актер и зоозащитник. «Гунда» участвует в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм». За победу в этой категории поборются еще 14 картин. Снимался фильм в Норвегии и США.

В шорт-лист в номинации «Лучший иностранный художественный фильм» также вошла кинокартина режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», посвященная восстание рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

В этом году 93-я церемония вручения премии состоится 25 апреля. Оглашение претендентов — 15 марта.