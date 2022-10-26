Суд арестовал бывшего главреда Tatler по делу о вымогательстве | 360°

Криминал 26 октября 2022, 21:53 Суд арестовал бывшего главреда Tatler по делу о вымогательстве Обвиняемого по делу о вымогательстве бывшего главреда Tatler арестовали до 24 декабря

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Второй фигурант уголовного дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (настоящая фамилия Кузьмин) отправился в следственный изолятор до 24 декабря. Такое решение принял Тверской суд Москвы по ходатайству следователя.

Представляющий интересы Романовского адвокат Гаджи Алиев заявил, что его подзащитного обвинили в вымогательстве в особо крупном размере. Своей вины журналист не признал.

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Фабулу дела раскрыл следователь во время судебного заседания по выбору меры пресечения первому обвиняемому, коммерческому директору блогера и журналиста Ксении Собчак Кириллу Суханову.

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Правоохранитель пояснил, что обвиняемые обратились к главе Ростеха Сергей Чемезову с требованием передать им 11 миллионов рублей в обмен на так называемый «блок на негатив». В противном случае они обещали опубликовать некую информацию в Telegram-каналах.

Согласно открытым данным, Романовскому принадлежал канал под названием «Оливье с икрой», посвященный жизни светской Москвы.

По данным СМИ, Ксения Собчак проходит по делу подозреваемой. Согласно информации источников журналистов, в данный момент она находится в Литве, куда попала через пограничный пункт на территории Белоруссии.

Суд уже арестовал первого фигуранта дела Суханова до 24 декабря. Собчак назвала все обвинения чушью и не исключила, что следователи сделают такие же выводы. При этом она предположила, что преследование связано с облавой на редакцию и попыткой давления на журналистов.