Собчак стала фигуранткой дела о вымогательстве | 360°

Общество 26 октября 2022, 17:49 Собчак стала фигуранткой дела о вымогательстве ТАСС: Собчак стала фигуранткой дела о вымогательстве у госкорпорации «Ростех» РИА "Новости"

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Телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у госкорпорации «Ростех». Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По его данным, журналистку подозревают в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. Собчак эту информацию решила не комментировать.

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По информации СМИ, телеведущая уехала из России в Литву. В прибалтийскую страну она въехала через Белоруссию. Источник агентства отметил, что у правоохранителей было постановление о ее задержании, но она успела скрыться.

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Собчак, по имеющимся данным, выехала из Москвы в ночью на 26 октября. Сначала она купила авиабилеты в Дубай, затем — в Турцию, но в конечном счете поехала в Литву.

Ранее по делу о вымогательстве задержали коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского.