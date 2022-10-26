Коммерческого директора Собчак арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха | 360°

Важное 26 октября 2022, 20:35 Коммерческого директора Собчак арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Суд арестовал коммерческого директора Собчак по делу о вымогательстве у главы Ростеха Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Тверской суд Москвы арестовал на два месяца коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве. Потерпевшей стороной стал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщил ТАСС.

Под стражей Суханов, уточнил RT, пробудет до 24 декабря.

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Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского обвинили в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха. Согласно материалам дела, такую сумму фигуранты требовали за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».

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Коммерческого директора Собчак задержали, когда он получал транш 800 тысяч рублей от представителей Чемезова, сообщил следователь во время судебного заседания.

Суханов заявил, что готов принести извинения главе госкорпорации и частично признать вину.

Ксения Собчак, по информации источника ТАСС, стала подозреваемой по делу о вымогательстве у Ростеха. Собеседник агентства уточнил, что она покинула Россию и, по его данным, находится в Литве, куда въехала через Белоруссию.