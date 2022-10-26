Названо имя потерпевшего по делу коммерческого директора Собчак | 360°

Криминал 26 октября 2022, 20:09 Названо имя потерпевшего по делу коммерческого директора Собчак Следователь назвал главу Ростеха потерпевшим в деле коммерческого директора Собчак Публичное достояние

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Потерпевшим по уголовному делу о вымогательстве со стороны коммерческого директора блогера и журналиста Ксении Собчак Кирилла Суханова стал глава Ростеха Сергей Чемезов. Как сообщило РИА «Новости» в своем Telegram-канале, об этом заявил следователь в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения для обвиняемых

По его словам, Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский требовали у главы Ростеха 11 миллионов рублей за информационный блок. В противном случае они обещали распространить некую информацию в Telegram-канале.

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Следователь добавил, что Суханова задержали при получении первого транша в размере 800 тысяч рублей. Деньги ему привез представитель Чемезова.

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Задержание Романовского ранее подтвердил представляющий его интересы адвокат Гаджи Алиев. Он подчеркнул, что подзащитный не признал своей вины. Следователь заметил, что также обвинения отверг и Суханов.

По данным СМИ, Ксения Собчак стала третьей фигуранткой уголовного дела о вымогательстве, но пока она находится в статусе подозреваемой. Источники журналистов сообщили, что сейчас она в Литве. Днем в доме журналистки провели обыски.