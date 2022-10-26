СМИ: Собчак добралась в Литву пешком через Белоруссию | 360°

Криминал 26 октября 2022, 20:27 СМИ: Собчак добралась в Литву пешком через Белоруссию Момент пешего прохода Собчак в Литву попал в объектив камеры наблюдения РИА "Новости"

Читать 360tv в

Проходящая подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова блогер и журналист Ксения Собчак попала в Латвию через белорусский пункт пропуска Видзы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Реклама

Видео с предположительным переходом Собчак из Белоруссии в страну Евросоюза опубликовал Telegram-канал III Sestry.

На опубликованных кадрах Собчак с сумкой на плече и в сопровождении мужчины в синей спортивной кофте прошла мимо стоящих на таможенном посту большегрузов.

Далее можно услышать, как блогер заявила, что едет в Литву, отвечая на вопрос пограничника. А после Собчак переходит шлагбаум, разделяющий границы двух республик.

Против коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова завели уголовное дело о вымогательстве в особо крупных размерах. Вторым обвиняемым стал бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский.

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения следователь заявил, что фигуранты требовали 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова в обмен на нераспространение информации в Telegram.

Правоохранитель подчеркнул, что Суханова задержали в момент получения им 800 тысяч рублей от представителя главы госкорпорации. Суханов и Романовский своей вины не признали. Также 26 октября стало известно, что в рамках расследования следователи провели обыск в доме Ксении Собчак.