«Какой Ростех? При чем тут Чемезов». Собчак возмутил арест ее коммерческого директора | 360°

Общество 26 октября 2022, 20:53 «Какой Ростех? При чем тут Чемезов». Собчак возмутил арест ее коммерческого директора Телеведущая Собчак назвала чушью обвинения в вымогательстве против Кирилла Суханова РИА "Новости"

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Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на арест своего коммерческого директора Кирилла Суханова. Она назвала чушью обвинения в вымогательстве. Комментарий журналистки появился в ее Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще Ростех? При чем тут, ради Бога, Чемезов (глава госкорпорации — прим. ред.)?» — возмутилась Собчак.

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По словам телеведущей, ей не верится в происходящее. Она выразила надежду, что вскоре во всем разберутся и придут к выводу, что «все это какая-то чушь». В противном случае, заметила Собчак, это будет означать облаву на редакцию.

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«Облаву на <…> последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так и все действительно недоразумение», — заключила ведущая.

Суханова арестовали до 24 декабря по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха. Решение вынес Тверской суд Москвы. Согласно материалам дела, Суханов и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский требовали эту сумму за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет».