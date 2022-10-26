Суд по избранию меры пресечения бывшему главреду Tatler пройдет 26 октября | 360°

Эксклюзив 26 октября 2022, 16:43 Суд по избранию меры пресечения бывшему главреду Tatler пройдет 26 октября Адвокат экс-главреда Tatler анонсировал заседание суда по избранию меры пресечения Соцсети

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Следователи предъявили обвинение бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому в вымогательстве в особо крупном размере. Суд 26 октября изберет для него меру пресечения. Об этом в беседе с «360» заявил представляющий интересы журналиста адвокат Гаджи Алиев.

Он подчеркнул, что его подзащитный виновным себя не признал.

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«Вину отрицает. Сегодня запланировано избрание меры пресечения. Суд ожидаем», — заявил Алиев.

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По данным СМИ, Романовский проходит по одному уголовному делу вместе с коммерческим директором журналиста и блогера Ксении Собчак Кириллом Сухановым. В данный момент фигурант находится в столичном главке следственного управления МВД.

Задержание своего коллеги Собчак назвала очередным методом давления на журналистку. Источники СМИ сообщили, что сама блогер находится в Литве, куда выехала через территорию Белоруссии.