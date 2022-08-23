Заявление ФСБ об убийстве Дугиной назвали провокацией в Эстонии

Заявления Федеральной Службы Безопасности России касательно расследования убийства российской журналистки Дарьи Дугиной — провокация, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Об этом написал ERR.

«Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию России. Больше нам к этому нечего добавить», — сказал Рейнсалу.

По его мнению, Россия якобы пытается таким образом оказывать давление на Эстонию из-за того, что эта страна поддерживает Украину.

Политолог, журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в Москве. Ее автомобиль заминировали, а потом, во время движения, дистанционно взорвали. Правоохранители считают, что убийство было заказным. В его исполнении заподозрили украинку Наталью Вовк. По информации ФСБ, после совершения преступления Вовк с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что украинские спецслужбы устранят предполагаемую исполнительницу убийства политолога Дарьи Дугиной Натальи Вовк. Ей следует просить убежища в России, чтобы спасти свою жизнь.