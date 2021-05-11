Появились кадры от казанской школы спустя два часа после стрельбы

Сотрудники полиции и Росгвардии удерживают оцепление около школы №175 в Казани, где утром во вторник, 11 мая, произошла стрельба. «360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы Росгвардии в полном обмундировании стоят в оцеплении. За ними находится машина скорой помощи с включенным проблесковым маячком.

Стрельбу в школе открыл бывший 19-летний выпускник. Он пронес в учебное заведение оружие и открыл огонь по ученикам. По официальным данным, жертвами бойни стали три мальчика, четыре девочки и учительница. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек. Шесть пострадавших находятся в реанимации.

Подозреваемого в стрельбе задержали на пороге школы. Республиканский главк МВД уточнил, что молодой человек действовал один. В ведомстве опровергли сообщения СМИ о ликвидированном пособнике.

Задержанный молодой человек заявил, что в своей квартире заложил взрывное устройство. Жильцов дома, где он проживал, эвакуировали, взрыва так и не произошло.

В Казани ввели режим контртеррористической операции. Во всех школах города отменили занятия. Власти Татарстана объявили среду, 12 мая, днем траура по погибшим.

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