Траур по погибшим во время стрельбы в школе объявили в Татарстане

Днем траура по погибшим в Татарстане объявлено 12 мая. По официальным данным, жертвами 19-летнего стрелка стали восемь человек.

Решение объявить день траура 12 мая принял президент Татарстана Рустам Минниханов. В ближайшее время, как сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова ИА «Татар-информ», состоится заседание Антитеррористической комиссии республики.

Стрельба в казанской школе произошла 11 мая. По официальным данным, 19-летний местный житель открыл стрельбу по школьникам и учителям. В результате погибли восемь человек, среди них три девочки и два мальчика. Также погибла учительница. По информации источника «360», женщина работала учителем начальных классов. Ее застрелили на глазах у первоклашек.

Еще 20 человек госпитализированы, среди них 12 детей и четверо взрослых. Некоторые школьники травмировались, когда выпрыгивали из окон школы при попытке спастись.

Нападавшего задержали, он доставлен в полицию. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, мотивы, которые могли толкнуть юношу на преступление.