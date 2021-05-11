Глава Татарстана рассказал о гибели 4 мальчиков и 3 девочек при стрельбе в казанской школе

При стрельбе в казанской гимназии погибли четыре мальчика и три девочки, 16 человек в больнице. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Он также сообщил, что открывшему стрельбу в казанской школе 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Пособники стрелявшего в школе в Казани пока не определены», — заявил глава Татарстана.

В МВД также подтвердили задержание одного из напавших на школу в Казани. Из-за стрельбы в школе в столице Татарстана ввели режим режим контртеррористической операции, принимаются меры для обеспечения безопасности учащихся.

Стрельба в казанской школе №175 произошла утром 11 мая. По предварительным данным, в школу пришли два человека и открыли стрельбу по ученикам и учителям. Одного из стрелков задержали, второго ликвидировали.