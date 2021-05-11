МВД опровергло информацию о втором стрелке в казанской школе

Бывший ученик гимназии, который устроил стрельбу в школе, действовал один. Сообщников у него не было, сообщило МВД по Татарстану. В ведомстве назвали неверной информацию о втором стрелке.

Ранее в ведомстве официально подтвердили данные о задержании 19-летнего молодого человека по имени Ильназ. Сейчас он находится в отделе полиции.

В СМИ и Telegram-каналах затем появилась информация о том, что Ильназ действовал не один и его сообщник якобы забаррикадировался на четвертом этаже школы. Позже сообщалось, что второго стрелка якобы ликвидировали. Официально это подтверждено не было.

В настоящее время известно, что Ильназ действовал один. Жертвами стрельбы стали восемь человек. Среди них одна учительница и школьники. Возраст погибших уточняется. Еще 12 человек были ранены. Сейчас они находятся в больницах.

В Татарстане введет режим КТО. На месте происшествия продолжают работать полицейские, сотрудники МЧС, бригады скорой помощи. Эвакуированным детям оказывается помощь со стороны психологов. Некоторые находятся в шоковом состоянии.