Режим КТО ввели в Казани после стрельбы в школе

В Казани ввели режим КТО из-за стрельбы в школе, принимаются меры для обеспечения безопасности учащихся. Об этом сообщили в МВД Татарстана.

Нападение на школу №175 на улице Файзи произошло около 09:40. В это время дети были на занятиях. Внезапно послышались звуки стрельбы и взрыва. Учащиеся получили сигнал укрыться. Некоторые ученики выпрыгивали из окон. Часть эвакуировали бойцы ОМОН и пожарные.

По последним данным, жертвами стрельбы стали девять человек, 12 были доставлены в больницу. Возраст погибших и пострадавших уточняется.

Атаку организовали два подростка. Один из них — 19-летний Ильназ — был задержан полицией на месте преступления. Сейчас он находится в отделе полиции. Его подельник был ликвидирован в ходе спецоперации на четвертом этаже здания школы, написали СМИ.

При задержании Ильназ заявил полиции, что у него дома якобы тоже заложена бомба. Правоохранители проверяют данную информацию. Режим контртеррористической операции был введен в связи с потенциальной угрозой другим учебным заведениям. Сейчас вход в них закрыт. Силовики выясняют, могут ли быть у подростков еще сообщники.