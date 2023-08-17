17 августа 2023, 12:08
Подозреваемого по делу о взрыве в Махачкале привезли в Москву
Басманный суд Москвы изберет меру пресечения фигуранту дела о взрыве на АЗС
Задержанного по делу о взрыве на АЗС в Махачкале Эльдара Насрулаева этапировали в Москву из Дагестана. Басманный суд изберет ему меру пресечения, сообщил источник «360».
Владельца склада удобрений на станции техобслуживания в Махачкале допросили и поместили в изолятор.
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Взрыв произошел вечером 14 августа на выезде из Махачкалы рядом с пересечением Кулинской улицы и федерального шоссе. Сначала, по словам очевидцев ЧП, на станции техобслуживания начался пожар, затем прогремел взрыв. Пострадали 119 человек, из них 16 эвакуировали на лечение в Москву. Погибли 35 человек. Более 400 зданий получили повреждения.
Следком России раскрыл предварительные результаты расследования. По одной из версий, сдетонировали пожароопасные химические удобрения, которые хранили на складе с нарушениями.
Уголовное дело
Суд
Взрыв в Махачкале 14 августа
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