Эксклюзив 15 августа 2023, 11:45 «Сказал, что тушит машины, а потом был взрыв». В Махачкале начали поиски пропавшего после ЧП мужчины Житель Махачкалы рассказал о пропавшем во время взрыва брате РИА «Новости»

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В Махачкале разыскивают молодого человека, пропавшего после взрыва на АЗС. В момент пожара он проезжал мимо заправки, остановился, начал помогать тушить машины, но вскоре прогремел взрыв и он перестал выходить на связь, рассказал «360» его старший брат.

Пропавшего мужчину зовут Алигаджи Гасанов. Ему 23 года.

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«Он изначально тушил машины. [Когда был пожар] проезжал мимо, остановился, начал тушить. В ответ на звонок в этот момент сказал: „Я тушу машины“. И сбросил сразу. Это последние его слова были», — поделился брат пропавшего.

В настоящее время поиски Гасанова продолжаются. Собеседник «360» добавил, что сам в настоящее время находится в морге.

Сегодня в Дагестане объявили день траура. Число погибших при взрыве достигло 35 человек. Спасатели продолжают аварийно-поисковые работы.