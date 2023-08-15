Происшествия 15 августа 2023, 23:19 Потрясенный взрывом город. Махачкала пережила первый день взрыва Журналист «360» Елена Кононова рассказала о первом дне после взрыва в Махачкале Телеканал «360»

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Дагестан погрузился в траур после гибели 35 человек при взрыве в Махачкале. Крупный пожар, который привел к детонации, произошел поздно вечером 14 августа. Поступающие данные о количестве жертв росли до самого утра. Волонтеры и спасатели после тушения всю ночь разбирали завалы жилых домов в пострадавшем частном секторе, разыскивали выживших и погибших. Как город пережил страшную ночь и что выяснили о ЧП за день, выяснила корреспондент «360» Елена Кононова, вылетевшая в республику ночным рейсом.

Оживленное место

Перекресток Кулинской улицы пригорода Махачкалы и автодороги Р 215 оживлен в любое время суток. Там находятся магазины и большое количество станций технического обслуживания машин. Поэтому пробка на этом участке — дело привычное, пояснил в беседе с «360» один из местных жителей.

«Когда начался пожар, все собрались. Кто-то тушил, кто-то смотрел. Организовалась толпа, и прогремел взрыв. В радиусе метров 300 все облетело. Град осколков долетел даже до торгового центра», — рассказал мужчина.

Он признался, что сам живет в дальней части города, но даже у него от взрывной волны выбило окна.

Скопление машин на оживленном перекрестке, а также собравшаяся на пожар толпа и привела к большому количеству жертв. По официальным данным, при взрыве погибли 35 человек, более 100 получили ранения.

Один из госпитализированных рассказал о гибели жены. По словам мужчины, вместе с супругой он решил бросить машину в заторе и пойти пешком.

«В машине ехали, в пробке встали, хотели выйти. Только отвернулись — и [произошел взрыв]. Я был с женой. Супруга погибла. На руках держал, голову ее держал. Скорая приехала, а она умерла», — поделился он.

В собравшейся толпе без вести пропали несколько человек. Родственники сообщили об исчезновении 15-летнего подростка, который работал на автомойке неподалеку.

Продолжаются поиски 23-летнего Алигаджи Гасанова, который перестал выходить на связь с родными после взрыва. Как пояснил его старший брат, когда молодой человек позвонил в последний раз, то он услышал от Алигаджи только одну фразу — он тушит машины.

Минздрав Дагестана сообщил, что в моргах остались неопознанные тела и фрагменты останков погибших. Ведомство призвало местных жителей сдать образцы тканей для проведения генетических экспертиз для установления личностей.

Кроме погибших в толпе, водителей и пассажиров проезжающих машин, несколько тел нашли в развалах жилых домов прилегающего к дороге частного сектора. Волонтеры и спасатели разбирали остатки построек всю ночь.

Руководитель дагестанского регионального отделения «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Казбек Айдамиров рассказал, что после приезда на место к поискам долго не могли приступить, потому что пожарные все еще тушили огонь. Пришлось ждать, пока закончат работу.

«Все было в огне, много трупов, пострадавших, машин сгоревших. Частные дома пострадали от взрыва. Выбило окна, разрушило стены», — поделился он увиденным.

Когда наконец волонтеры приступили к разбору завалов, то выживших не нашли — только сгоревших или погибших. После бессонной ночи Казбек оставался на месте, чтобы руководить волонтерами дальше. Утром спасатели нашли тела еще трех погибших.

Помощь людям

С утра на Республиканскую станцию переливания крови выстроились очереди. По данным Минздрава Дагестана, донорами для пострадавших стали более 600 человек. В ведомстве подчеркнули, что ресурсы всех компонентов крови есть в полном объеме, и попросили желающих приходить на станцию завтра.

Медики диагностировали у большей части пострадавших сотрясение головного мозга и многочисленные переломы, рассказал главный врач Республиканского центра травматологии и ортопедии Абдурахман Гасанов.

Он подчеркнул, что сотрудники больницы вернулись на работу сразу после взрыва, так как понимали — ожидается большое количество раненых. Помощь коллегам предлагали и врачи из других больниц.

Гасанов подчеркнул, что самые тяжелые пациенты находятся в реанимации, но опасения вызывают те, кто пока даже не понял, что им пришлось пережить.

«Некоторые в прострации находятся, не понимают, что происходит. Это тяжелая ситуация. С утра к нам на помощь пришли психологи, в том числе из медицины катастроф из соседнего Пятигорска», — добавил главврач.

По последним данным, в больницах Махачкалы на лечении остались 47 человек. Еще 17 самых тяжелых пациентов спецбортом МЧС доставили в Москву.

Опасный склад

Следователи после осмотра места происшествия сообщили, что начали изучать несколько версий о причинах взрыва. Криминалисты напомнили, что изначально пожар возник не на заправке, а на станции технического обслуживания. По предварительным данным, на этой территории находился склад с химическими удобрениями, которые легко горят.

Там и прогремел первый взрыв, когда огонь добрался до помещения. Взрывная волна разметала собравшуюся толпу и разрушила стоящую рядом заправку.

По данным СМИ, арендатор склада хранил в помещении около 100 тонн селитры. Владельца объявили в розыск, а после задержали. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранителей и был судим за различные нарушения. Его магазин работал в городе несколько лет.

На месте разрушенной взрывом станции жители Махачкалы создали мемориал, куда принесли цветы и игрушки в память о погибших, среди которых оказались двое детей.

В одном месте объединенные общим горем собрались жители, волонтеры, которые занимались поисками погибших, и представители властей республики.