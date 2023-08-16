Происшествия 16 августа 2023, 17:07 Названо точное количество пострадавших при взрыве в Махачкале Вице-премьер Голикова заявила о 119 пострадавших при взрыве в Махачкале РИА «Новости»

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Пострадавшими при взрыве в Махачкале стали 119 человек, среди которых 20 детей. Об этом заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Она добавила, что погибли 35 человек, из которых три ребенка.

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«Пострадали 119 человек, в том числе 20 детей. Погибли 35 человек, в том числе три ребенка. Оценив ситуацию на месте, приняли решение 16 пациентов, в том числе трех детей, доставить на лечение в Москву», — рассказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что в столице пациентов разместили в 10 федеральных медицинских учреждениях. Врачи окажут пострадавшим всю необходимую помощь в полном объеме.

Раненых взрывом в Махачкале доставили в Москву специальным бортом МЧС. В полете пациентов сопровождали медицинские бригады отряда «Центроспас» и Минздрава России.

Шесть пострадавших перевезли в Москву с подключенными аппаратами искусственной вентиляции легких.

Глава Дагестана Сергей Меликов уточнил, что трех пострадавших детей сопровождали родители. Он поручил оплатить для них проживание в Москве и обеспечить всем необходимым. Также он поручил правительству решить вопрос с покупкой обратных билетов для жителей республики после их выздоровления.