Происшествия 16 августа 2023, 12:41 Названо количество поврежденных взрывом зданий в Махачкале Глава Дагестана Меликов заявил о повреждении более 400 зданий после взрыва в Махачкале РИА «Новости»

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Прогремевший в Махачкале взрыв и последующий пожар повредили более 400 зданий в Махачкале. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава Дагестана Сергей Меликов.

Глава республики подчеркнул, что среди пострадавших зданий подавляющая доля приходится на жилые дома.

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«В результате взрыва и пожара пострадало более 400 строений. Большинство из них — это жилые дома. Степень повреждений совершенно разная», — заявил Меликов.

Он добавил, что один из домов взрывная волна разрушила полностью, но владельцы недвижимости остались живы.

«Другие строения пострадали в зависимости от близости к эпицентру в большей или в меньшей степени», — добавил глава Дагестана.

В минувший вторник, 15 августа, Министерство строительства Дагестана объявило о начале работы специальной комиссии для оценки ущерба поврежденных зданий. В ходе осмотра пострадавших помещений специалисты определят необходимые шаги для восстановления строений.

Взрыв в Махачкале прогремел вечером в понедельник, 14 августа. По предварительным данным, пожар возник на автосервисе, а после перекинулся на автозаправочную станцию, которая находилась рядом. Жертвами происшествия стали 35 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести.