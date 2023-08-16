16 августа 2023, 12:41
Названо количество поврежденных взрывом зданий в Махачкале
Глава Дагестана Меликов заявил о повреждении более 400 зданий после взрыва в Махачкале
Прогремевший в Махачкале взрыв и последующий пожар повредили более 400 зданий в Махачкале. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава Дагестана Сергей Меликов.
Глава республики подчеркнул, что среди пострадавших зданий подавляющая доля приходится на жилые дома.
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«В результате взрыва и пожара пострадало более 400 строений. Большинство из них — это жилые дома. Степень повреждений совершенно разная», — заявил Меликов.
Он добавил, что один из домов взрывная волна разрушила полностью, но владельцы недвижимости остались живы.
«Другие строения пострадали в зависимости от близости к эпицентру в большей или в меньшей степени», — добавил глава Дагестана.
В минувший вторник, 15 августа, Министерство строительства Дагестана объявило о начале работы специальной комиссии для оценки ущерба поврежденных зданий. В ходе осмотра пострадавших помещений специалисты определят необходимые шаги для восстановления строений.
Взрыв в Махачкале прогремел вечером в понедельник, 14 августа. По предварительным данным, пожар возник на автосервисе, а после перекинулся на автозаправочную станцию, которая находилась рядом. Жертвами происшествия стали 35 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести.
Дагестан
Взрывы
Взрыв в Махачкале 14 августа
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