Криминал 16 августа 2023, 12:39 Полиция задержала одного из фигурантов дела о взрыве на АЗС в Махачкале ТАСС: подозреваемого в причастности к взрыву на АЗС в Махачкале задержали РИА «Новости»

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Правоохранительные органы вычислили местонахождение одного из подозреваемых по делу о взрыве на АЗС в Махачкале, унесшем жизни 35 человек. Мужчину допросили и задержали, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение Эльдара Насрулаева, которого подозревают в причастности к взрыву в пригороде Махачкалы», — сказал он.

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Мужчину доставили в отделение, допросили и взяли под стражу. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Фигурантом уголовного дела стал 34-летний предприниматель, который снимал помещение на станции техобслуживания, где начался пожар, и хранил там селитру. Его объявили в розыск и запретили выезд с территории Дагестана.

Пожар в автосервисе, а вслед за ним взрыв на АЗС в Махачкале произошли поздно вечером 14 августа. «Известия» показали момент ЧП. По последним данным, пострадали 84 человека, из них 66 госпитализировали. Погибли 35 человек.