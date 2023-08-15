Важное 15 августа 2023, 19:37 Названы предварительные причины взрыва в Махачкале СК включил в версии причины взрыва в Махачкале хранение пожароопасных химикатов РИА «Новости»

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После первичного осмотра места взрыва и пожара в Махачкале следователи выдвинули несколько версий о причинах случившегося. В них включили нарушение хранения химических удобрений с пожароопасными характеристиками. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ходе предварительного сбора информации криминалисты выяснили, что вечером в понедельник, 14 августа, на станции технического обслуживания автомобилей на пересечении Кулинской улицы села Новокули и федерального шоссе Махачкалы начался пожар.

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Пламя перекинулось на помещение, где, вероятно, хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Когда огонь подобрался к химикату, раздался взрыв, который привел к гибели и ранениям людей, повреждению близко стоящих зданий, автозаправочной станции и проезжавших машин.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Окончательные выводы о причинах случившегося установят по результатам экспертизы и дальнейшего расследования.

По данным СМИ, на арендованном складе на территории автосервиса незаконно хранилось около 100 тонн селитры. Владельца удобрений сначала объявили в розыск, а после задержали. Как выяснил «360», подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранителей и несколько раз представал перед судом. Принадлежащий ему магазин по продаже удобрений работал в Махачкале несколько лет.

Жертвами пожара при взрыве стали 35 человек, в том числе двое детей. Ранения различной степени тяжести получили более 100 жителей. В больницах остались 64 человека, из которых 17 — в состоянии средней и тяжелой степени — перевезут на лечение в больницы Москвы.