Мошенники стали торговать сертификатами о вакцинации. Такая покупка сделает вас сообщником

Все больше регионов России вводит обязательную вакцинацию на работе для отдельных категорий граждан, в московском регионе без прививки будет сложно попасть в кафе. Вместе с этим растет спрос на поддельные сертификаты. Стоить они могут от двух до двадцати тысяч рублей. Правда, такая авантюра чревата столкновением с мошенниками или уголовным делом.

Как получают подделку?

Как выяснил канал «360», сертификаты есть разных типов. Можно купить просто поддельный бумажный сертификат, на котором будут указаны имя и фамилия человека, а также название вакцины вместе с проставленными штампами и подписями. За такой клочок бумаги можно отдать от тысячи до пяти тысяч рублей. Смысла в этом мало, поскольку QR-кода у вас не будет и данные ваши в госуслуги тоже не внесут.

Есть второй вариант, он будет дороже и вроде как эффективнее: получение сертификата с занесением в федеральный регистр вакцинированных. В этом случае процедура займет три недели, ровно столько же, сколько бы ушло на получение реальной вакцины.

Тому, кто будет делать поддельный сертификат, человек отправляет данные своих ОМС и СНИЛС. Затем медсестра якобы делает прививку, после чего человеку приходит сообщение на госуслугах о том, что он получил первую дозу. Спустя три недели человек получает якобы вторую дозу вакцины, а на госуслугах появляется подлинный сертификат.

Найти таких изготовителей поддельных сертификатов очень легко. В Telegram поиск выдает множество каналов, предлагающих подобного рода услуги. Впрочем, некоторым даже не нужно заходить в интернет, достаточно посетить местную поликлинику.

Жительница Москвы рассказала «360», что еще несколько недель назад заинтересовалась вопросом вакцинации. Она пошла по ОМС в ближайшую поликлинику, где решила все разузнать о вакцине. Персонал оказался приветливым. Девушке показали кабинет, где проходит процедура, рассказали, где хранится «Спутник V», а также ответили на все ее вопросы.

В какой-то момент в ходе разговора медсестра прикрыла дверь кабинета и сказала: «Если вы хотите, чтобы вас не уволили с работы, но тем не менее не хотите вкалывать себе вакцину, то я могу за определенную сумму денег вам помочь».

Она объяснила, что спишет серию и номер с ампулы вакцины, внесет все данные в систему, но вместо настоящей прививки вколет либо глюкозу, либо еще какой-нибудь витамин. Ампулы со «Спутником V» медсестра собиралась разбить и вылить в раковину.

За каждый этап липовой вакцинации надо было заплатить три тысячи рублей. Девушка от предложения отказалась и предпочла настоящую прививку.

Причина, по которой ампулы с вакциной при липовой вакцинации все равно утилизируют, связана со страхом проверки. Как потом объяснить, откуда взялись десятки лишних ампул?

Почему это опасно?

Несмотря на то, что фальшивая вакцинация в теории обеспечит вам настоящий QR-код, идти на такую авантюру все равно довольно опасно.

Начнем с банального — мошенники. Большинство лиц, предлагающих подобные услуги, делают это все через интернет и секретные чаты в Telegram. Они отказываются даже созваниваться по телефону, а бумажный сертификат готовы отправить через курьера.

Обычно заказчика просят отправить свои данные и внести предоплату за услугу. Например, если сертификат стоит десять тысяч рублей, то человека попросят отправить сначала две тысячи. После этого якобы должно прийти оповещение от госуслуг о том, что клиенту была введена первая доза вакцины. Так заказчик убедится в том, что процесс запущен, и переведет оставшуюся часть денег. Только никто не дает гарантий, что после перевода двух тысяч изготовитель сертификата не исчезнет. Велика вероятность, что человека просто кинут на деньги.

Причина вторая — уголовная ответственность. ГУ МВД уже сообщило о возбуждении 24 уголовных дел по статье 327 УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Тем, кто занимается подготовкой фальшивых документов, могут грозить ограничение свободы до двух лет, принудительные работы тоже до двух лет, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы до двух лет. Тех, кто такими документами пользуется, тоже ждет наказание. Можно получить штраф до 80 тысяч рублей, а при некоторых обстоятельствах — и арест сроком до шести месяцев.

Как передавал сайт «Право.ru», одно из дел по изготовлению фальшивых сертификатов рассмотрят в Бабушкинском суде Москвы уже 25 июня.

Адвокат Тимур Матвеев подчеркнул, что даже если человек перевел деньги и в итоге не приобрел фальшивый сертификат, он все равно стал соучастником преступления.

«Граждане, которые хотят сделать себе поддельную справку о наличии прививки или противопоказании к ней, должны понимать, что они наравне с теми, кто изготавливает подобные документы, несут уголовную ответственность», — сказал он.

Важно добавить и то, что у тех, кто решился на фальшивую вакцинацию, в документах зачастую указан не их город проживания. Допустим, житель Москвы внезапно оказывается вакцинированным в Саратове или Калуге. И как потом объяснить полиции, что вы сделали вакцину в чужом городе, но при этом на камерах наблюдения больницы вас нет?

Вопросом поддельных сертификатов сейчас занимается не только полиция, но и ФСБ.

Ну и самое главное: решаясь на поддельную вакцинацию, человек лишает себя возможности получить настоящую прививку. А значит, его здоровье остается под угрозой — и он запросто может заразиться коронавирусом. Сейчас в России бушует индийский штамм коронавируса, который переносится гораздо тяжелее уханьского.