За использование поддельных QR-кодов пригрозили двумя годами тюрьмы

За посещение ресторанов с использованием поддельных QR-кодов может грозить до двух лет лишения свободы. Об этом РИА «Новости» рассказал член Совета Федерации Андрей Клишас.

«Если лицо использует сгенерированный QR-код с привязкой к ложному порталу госуслуг, это не является подделкой чего-либо, это нарушение санитарно-эпидемиологических правил», — пояснил глава комитета по конституционному законодательству.

Парламентарий подчеркнул, что таким образом человек намеренно нарушает правила посещения общественных мест. И в зависимости от последствий за это может грозить вплоть до двух лет лишения свободы, пояснил сенатор.

Ранее Клишас также предупредил о реальных сроках за покупку поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Он сказал, что это карается уголовным наказанием — можно получить до одного года тюрьмы. Он уточнил, что ответственности подлежат все, кто приобретет фейковый сертификат, и неважно, успеет ли человек им воспользоваться.

Между тем поддельные QR-коды начали продавать в даркнете. Средняя цена составляет 11 тысяч рублей.

В Москве с 28 июня рестораны и кафе открыты только для тех, у кого есть QR-код, доказывающий, что посетитель уже переболел, сделал прививку от коронавируса либо имеет отрицательный результат ПЦР-теста.