МВД показало видео задержания торговцев поддельными сертификатами о вакцинации в Москве

Троих подозреваемых в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса задержали полицейские в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, участники преступной группы занимались изготовлением поддельных сертификатов и продавали их в сети. Фальшивые документы доставляли с помощью курьеров. Цена одной справки в зависимости от срока изготовления составляла от четырех до пяти тысяч рублей

Первым на Мичуринском проспекте задержали курьера, который вез заказчику поддельный сертификат. Затем был задержан 19-летний молодой человек, который передавал доставщикам фальшивые справки.

Последним задержали 23-летнего изготовителя сертификатов. Мужчина заполнял документы, ставил на них штампы и печати медучреждений. При обыске в офисе на Электродной улице полиция изъяла бланки, более 60 печатей и штампы с наименованиями вакцины.

По данному факту возбуждены три уголовных дела по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Правоохранители устанавливают возможных соучастников и организатора преступного бизнеса.