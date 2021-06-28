Россиянам рассказали о сроке за покупку поддельного сертификата о вакцинации

За покупку поддельного сертификат о вакцинации от коронавируса грозит до года тюрьмы. При этом неважно, смог человек воспользоваться приобретением или нет.

Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы», — сказал он.

Клишас уточнил, что уголовной ответственности подлежат все, кто приобретает заведомо ложный сертификат о вакцинации от коронавируса. Неважно, воспользовался покупатель документом или нет.

С 28 июня попасть в рестораны Москвы можно только по QR-коду. Получить его смогут только те, кто привился от коронавируса или переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев. Кроме того, посетить ресторан смогут гости с отрицательным результатом ПЦР-теста — он будет действовать три дня.

Получить код можно будет в поликлинике, на «Госуслугах», а также в мобильном приложении «Госуслуги Стоп Коронавирус» или «ЕМИАС.Инфо».