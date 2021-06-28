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    28 июня 2021, 13:45

    Россиянам рассказали о сроке за покупку поддельного сертификата о вакцинации

    Нина Петлинова

    За покупку поддельного сертификат о вакцинации от коронавируса грозит до года тюрьмы. При этом неважно, смог человек воспользоваться приобретением или нет.

    Россиянам рассказали о сроке за покупку поддельного сертификата о вакцинации

    Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

    «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы», — сказал он.

    Клишас уточнил, что уголовной ответственности подлежат все, кто приобретает заведомо ложный сертификат о вакцинации от коронавируса. Неважно, воспользовался покупатель документом или нет.

    С 28 июня попасть в рестораны Москвы можно только по QR-коду. Получить его смогут только те, кто привился от коронавируса или переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев. Кроме того, посетить ресторан смогут гости с отрицательным результатом ПЦР-теста — он будет действовать три дня.

    Получить код можно будет в поликлинике, на «Госуслугах», а также в мобильном приложении «Госуслуги Стоп Коронавирус» или «ЕМИАС.Инфо».