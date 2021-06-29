Поддельные QR-коды появились в даркнете

В даркнете стали продавать поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве. Их средняя цена составляет 11 тысяч рублей.

Объявления о продаже QR-кодов на теневых форумах нашли специалисты компании BI.ZONE. Об этом сообщил РИА «Новости» их директор экспертных сервисов Евгений Волошин. Изначально в объявлениях, которые были опубликованы в мае этого года, предлагалось приобрести фейковые сертификаты вакцинации и занесение их в базу данных портала «Госуслуги».

После ужесточения в столице требований по соблюдению мер безопасности во время пандемии объявления исправили. Теперь мошенники предлагают сгенерировать настоящий QR-код.

Измененные объявления появились в воскресенье, 27 июня. Однако уже около 50 человек воспользовались незаконной услугой.

Волошин предположил, что в скором времени появятся новые способы получения фейкового QR-кода, например приложения для его генерации. Но вместе с мошенническими программами будут развиваться и государственные, которые научатся быстро выявлять подделку.

«Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона, и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс», — сказал эксперт.

В России за покупку поддельного сертификат о вакцинации от коронавируса грозит до года тюрьмы, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.