Рестораторы стали главными врагами антипрививочников. За соблюдение закона им желают разориться

На московские рестораны, вынужденные пускать посетителей только по QR-кодам, обрушились проклятья антипрививочников. Одни призывают бойкотировать заведения и после отмены ограничительных мер — за «поддержку сегрегации». Находятся и те, кто желает любимым местам разориться из-за соблюдения требований властей.

С 28 июня в Москве начали действовать новые правила работы заведений общепита. Теперь внутрь кафе и ресторанов зайти можно только при наличии QR-кода, который выдают тем, кто вакцинирован, переболел за последние полгода или сделал ПЦР-тест.

«Лояльная» клиентура

Сразу же народный гнев обрушился на рестораторов, которых обвиняют в «сегрегации», пособничестве «преступным» и «антиконституционным» указам. Люди упорно не хотят верить в то, что такие меры приходится принимать из-за рекордного роста заболеваемости в столице.

Некоторые бывшие гости заведений желают своим недавним фаворитам и вовсе разориться, оставшись без клиентуры. С такой агрессией столкнулись рестораны «Кофемания», «Моремания», «Горыныч», Ruski, Eggselent, Dizengoff99, «Восход», «Сахалин» и многие другие.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал «360», что ситуация в ресторанном бизнесе складывается очень тяжелая. Прежде всего он отметил, что введение QR-кодов и правда ударило по посещаемости. Хотя никто не готов говорить, связано это с такими агрессивными настроениями в отношении заведений или же просто с отсутствием QR-кодов у большей части посетителей.

«Главная проблема — это когда у человека есть QR-код, а у жены, например, нет. Тогда они не идут в ресторан. И если на летних площадках люди сидят, а в залах мало. Сейчас стало прохладнее, люди готовы сидеть в ресторане», — сказал он.

Говорить даже о завтрашнем дне многие рестораторы боятся, ведь только за первый день новых ограничений они потеряли порядка 90% прибыли. Конечно, есть в социальных сетях ресторанов и кафе и такие комментаторы, которые с пониманием относятся к новым реалиям. Но тех, кто готов поддержать любимые места, меньшинство. Так что многим остается только закрывать или чистить комментарии, а также искать способы сохранить рабочие места, чтобы сотрудникам не пришлось искать новую работу.

От травли к обвинениям

При этом многие противники вакцинации и мер по сдерживанию заболеваемости склонны не только желать ресторанам закрытия и разорения, но и обвинять их в сложившейся ситуации.

В комментариях к публикациям, в которых заведения объясняли новый порядок посещения, некоторые утверждали, что у рестораторов «был выбор». Одна пользовательница уверена, что владельцы могли «отказаться и отстоять ресторан», а другая считает, что «из-за таких, как вы, скоро никуда пускать не будут без этих кодов».

Нашлись даже те, кто посоветовал рестораторам нанять хороших адвокатов вместо того, чтобы соблюдать постановления властей. Но ни юристы, ни рестораторы в верности совета не уверены. Эксперт Общества защиты прав потребителей, адвокат Дмитрий Лесняк рассказал «360», что давать гарантии в таких вопросах преждевременно — как минимум из-за того, что не сформировалась практика по подобным делам.

Ситуацию назвал сложной и президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Ситуация очень сложная: придет проверяющий, выпишет штраф, а дальше все вопросы решаются в суде. Просто у некоторых есть такая возможность, а у кого-то нет. К тому же есть закрытие на срок до 90 дней — вас закроют, и идите в суд решать. А это катастрофа Игорь Бухаров.

Юрист и эксперт Общества защиты потребителей Сергей Емельянов подтвердил, что «отстоять права сотрудников и покупателей», как пишут комментаторы, можно только на основании решения суда. До тех же пор неповиновение требованиям властей обойдется заведениям в кругленькую сумму.

«Если какая-то организация обратится в суд с иском о признании [указа мэра] противоречащим Конституции и решение будет принято, тогда да. В противном случае только подпольными и криминальными способами можно обойти указанные меры», — заключил он.