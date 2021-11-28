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    28 ноября 2021, 14:50

    Источник: с помочившегося на портрет ветерана блогера не стали требовать компенсации

    Источник: родные ветерана отказались от компенсации с помочившегося на его портрет блогера

    Алла Морген, Анатолий Минкин

    Справившему малую нужду на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны блогеру грозит только уголовное наказание. Родные Анатолия Фролова, чью фотографию осквернил молодой человек, не стали требовать компенсации. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.

    Источник: с помочившегося на портрет ветерана блогера не стали требовать компенсации

    По мнению родных ветерана, деньгами молодой человек свою вину перед ними загладить не сможет. Тем более что память о родном человеке, который прошел войну с несколькими ранениями, цены не имеет и торговать ей тоже нельзя.

    Ранее сын ветерана Анатолия Фролова, на чей портрет помочился блогер, заявил, что ждет для молодого человека наказания в соответствии с законом. Поведение 19-летнего юноши он назвал мраком и жутью.

    «Мы строили страну, наши отцы воевали. У нас было другое восприятие ответственности. А сейчас надо чем-то отличиться, обозначиться. Ну, теперь о нем все знают», — заявил он.

    Сергей Фролов отметил, что отец отправился на фронт, когда ему было 18 лет. Во время боев он получил несколько ранений и контузию. В мирное время он посвятил свою жизнь геологии и стал академиком.

    Московский блогер помочился на стенд с портретом ветерана в московском районе Измайлово. Фото своего поступка он выложил в социальной сети, но спустя некоторое время удалил. Молодой человек записал видео, в котором принес извинения за свой аморальный поступок. Но против него уже завели уголовное дело за публичное осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества. Полиция быстро вычислила личность блогера и задержала его. По требованию прокуратуры и ходатайству следствия суд отправил 19-летнего блогера под стражу на два месяца.