Источник: с помочившегося на портрет ветерана блогера не стали требовать компенсации

Справившему малую нужду на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны блогеру грозит только уголовное наказание. Родные Анатолия Фролова, чью фотографию осквернил молодой человек, не стали требовать компенсации. Об этом «360» сообщил осведомленный источник.

По мнению родных ветерана, деньгами молодой человек свою вину перед ними загладить не сможет. Тем более что память о родном человеке, который прошел войну с несколькими ранениями, цены не имеет и торговать ей тоже нельзя.

Ранее сын ветерана Анатолия Фролова, на чей портрет помочился блогер, заявил, что ждет для молодого человека наказания в соответствии с законом. Поведение 19-летнего юноши он назвал мраком и жутью.

«Мы строили страну, наши отцы воевали. У нас было другое восприятие ответственности. А сейчас надо чем-то отличиться, обозначиться. Ну, теперь о нем все знают», — заявил он.

Сергей Фролов отметил, что отец отправился на фронт, когда ему было 18 лет. Во время боев он получил несколько ранений и контузию. В мирное время он посвятил свою жизнь геологии и стал академиком.

Московский блогер помочился на стенд с портретом ветерана в московском районе Измайлово. Фото своего поступка он выложил в социальной сети, но спустя некоторое время удалил. Молодой человек записал видео, в котором принес извинения за свой аморальный поступок. Но против него уже завели уголовное дело за публичное осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества. Полиция быстро вычислила личность блогера и задержала его. По требованию прокуратуры и ходатайству следствия суд отправил 19-летнего блогера под стражу на два месяца.