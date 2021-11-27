Суд отправил осквернившего стенд с фото ветерана блогера в СИЗО

Московский блогер, который справил нужду на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны, ближайшие два месяца проведет в следственном изоляторе. Суд арестовал 19-летнего парня по обвинению в осквернении символов воинской славы России.

«С учетом позиции прокуратуры Измайловский районный суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2022 года», — сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram.

Осквернивший памятный стенд с фотографией ветерана Анатолия Фролова, установленный в Измайлове, блогер с ником ogm4tt_aka_bamperon выложил снимки со своим поступком в соцсети, чтобы побравировать перед подписчиками. Это «геройство» обернулось уголовным делом по статье УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников отечества, совершенные публично».

Молодой человек свой фотоотчет удалил и опубликовал видео с извинением. Он заявил, что испытывает муки совести за аморальный поступок, однако это ему не помогло. Ветеран Анатолий Фролов, чью память осквернил блогер, в годы Великой Отечественной войны защищал Москву, бился на Курской дуге, был четыре раза ранен и чуть не потерял ногу. День Победы он встретил в Будапеште.