Армия 01 июня 2023, 08:41 Американские пилоты нарушили протоколы деконфликтации в Сирии МО РФ: США навели боевые самолеты против ВКС России в Сирии Фото: правительство США / Flickr

Читать 360tv в

США допускают грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего российско-американского меморандума по безопасности полетов в Сирии. Такое заявление сделал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов, написало РИА «Новости».

Пилоты ВВС США активировали системы вооружения при сближении с российскими самолетами, которые совершали плановые полеты на востоке республики, рассказал представитель Минобороны.

Реклама

Авиатехника США стала чаще наводить боевые системы против ВКС РФ. Российская сторона соблюдает условия заключенного в 2015 года договора.

Накануне российская разведка сообщила, что Соединенные Штаты готовят теракты в людных местах в Сирии. Управление идет с американской военной базы Эт-Танф, где находятся десятки боевиков ИГИЛ*. Американцы пополняют их ряды, освобождая из тюрем террористов, передавало информагентство.

США оккупировали часть суверенного государства, надавили на правительство санкциями, чем заметно мешают восстанавливать страну. США используют террористические группировки для свержения президента Сирии Башара Асада. Американцы также готовят отряды радикалов до 300 человек для нападения на военные объекты.

О том, что Соединенные Штаты начали создание «Армии свободной Сирии» с участием террористов, говорил ранее глава МИД России Сергей Лавров. Дипломат подчеркивал, что американцы хотят использовать этих людей против законных властей САР.

Россия, а также Сирия, Иран и Турция сделали одним из приоритетов своей работы по урегулированию сирийского кризиса возвращение беженцев на родину и обеспечение их прав.

* Запрещенная в России террористическая организация.