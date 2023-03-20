Мир 20 марта 2023, 10:07 США уличили в использовании ИГ для свержения Асада Глава СВР Нарышкин: США привлекают членов ИГ для свержения Асада РИА «Новости»

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США по-прежнему привлекают членов «Исламского государства»* (ИГ*) для снижения популярности президента Сирии Башара Асада. Такое заявление сделал глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Его процитировал ТАСС со ссылкой на сотрудников пресс-бюро ведомства.

«США продолжают использовать подконтрольные им исламистские группировки в Сирии для подрыва позиций законного правительства этой страны во главе с Асадом», — рассказал Нарышкин.

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Также в ведомстве заявили, что представители США делают особый упор на так называемую Армию свободной Сирии. Это образование представляет собой объединение вооруженных оппозиционных курдских и арабских отрядов. В основном их деятельность замечали в центре и на северо-востоке Сирии.

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Не менее важную роль в расшатывании популярности Асада, по словам Нарышкина, играют и представители ИГ*. Глава СВР сказал, что с этими теробразованиями США и Великобритании сотрудничают как раз через членов Армии свободной Сирии. По словам Нарышкина, представители ИГ* в основном находятся в удаленных районах страны и действуют подпольно.

* «Исламское государство», ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ.