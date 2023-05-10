Общество 10 мая 2023, 11:45 Возвращение сирийских беженцев на родину назвали приоритетом России, Турции, Ирана и САР Глава МИД Сергей Лавров назвал приоритетом возвращение сирийских беженцев на родину РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия, Сирия, Иран и Турция сделали одним из приоритетов своей работы по урегулированию сирийского кризиса возвращение беженцев на родину и обеспечение их прав. Об этом на встрече с коллегами из этих стран в Москве заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

Он напомнил, что 15 июня Евросоюз устроит очередную «донорскую» конференцию по Сирии без приглашения представителей самой страны. Сергей Лавров заявил, что львиную долю собранных денег потратят на содержание лагерей для беженцев, то есть на то, чтобы они как можно дольше оставались за пределами своей страны.

Реклама

«Для нас же содействие безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания в Сирии, обеспечение их права на поддержку является одним из ключевых принципов», — сказал глава МИД России.

Сергей Лавров призвал коллег подготовить к следующей встрече дорожную карту по урегулированию кризиса в Сирии и обозначить в ней позиции договаривающихся сторон — Сирии и Турции — по приоритетным для них темам, в том числе восстановлению контроля правительства над всей территорией, обеспечению безопасности 250-километровой сирийско-турецкой границы, инфильтрацию террористов, восстановлению логистики и возобновлению торговли.

Четырехсторонняя встреча министров иностранных дел открылась в Москве. Сергей Лавров обвинил США в создании в районе Ракки «Армии свободной Сирии» с участием боевиков против законных властей страны и заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела региона, особенно с использованием военных сил.