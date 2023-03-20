Мир 20 марта 2023, 10:29 США заставят исламистов ударить по военным объектам Сирии и Ирана — СВР СВР: США собираются создать отряды исламистов-радикалов для разжигания конфликта в Сирии РИА «Новости»

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Американские военные используют подконтрольных исламистов* для подрыва режима сирийского президента Башара Асада. Они подготовят отряды радикалов до 300 человек для нападения на военные объекты Сирии и Ирана, предупредил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Его заявления обнародовало пресс-бюро ведомства.

«Планируется сформировать несколько отрядов радикалов общей численностью около 300 человек. После спецподготовки они будут задействованы в нападениях на военные объекты Сирии и Ирана», — заявил он.

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США, по словам Сергея Нарышкина, продолжили использовать местные группировки для подрыва позиций законного правительства. Они поручили ИГ* провоцировать боевые действия на юго-западе Сирии в провинции Сувейда и Дераа, в центре на территории провинции Хомс и к востоку от реки Евфрат в районе Ракки и Дейр-эз-Зора. СВР выяснила, что некоторым террористам поручат похитить российских и иранских военнослужащих в столичном регионе.

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Ранее директор службы заявлял, что американские военные задействовали свои средства космической, визуальной и радиоразведки для сбора информации в акватории и регионах Черного моря.

* «Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая организация.