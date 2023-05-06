Мир 06 мая 2023, 08:40 Самолеты США стали чаще наводить боевые системы против ВКС России в Сирии ЦПВС: участились попытки наведения боевых систем США против ВКС РФ в Сирии Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Пилоты так называемой международной антитеррористической коалиции стали чаще наводить боевые системы самолетов на ВКС России в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. Он констатировал, что Соединенные Штаты продолжают допускать грубые нарушения протоколов деконфликтации и заключенного с Россией меморандума о безопасности полетов в Сирии.

При этом российская сторона соблюдает условия заключенного в 2015 года договора, подчеркнул Гуринов.

Реклама

«Со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего российско-американского меморандума по безопасности полетов в Сирии», — процитировал его ТАСС.

Контр-адмирал добавил, что речь идет о систематических нарушениях, которые носят целенаправленный характер, и попытки наведения оружия на российские самолеты — лишь один из примеров.