Мир 24 мая 2023, 11:56 Американцев уличили в подготовке на базе Эт-Танф диверсий в регионах России Директор СВР Нарышкин: США готовят террористов ИГ на базе Эт-Танф к диверсиям в России U.S. Department of Defense

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Американскую военную базу Эт-Танф на границе Сирии, Иордании и Ирака задействовали в подготовке террористов «Исламского государства»*, миссия которых — устраивать диверсии в регионах России. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сказал об этом на Международной встрече высоких представителей по безопасности, сообщил ТАСС.

США, по его словам, оккупировали часть суверенного государства на северо-востоке Сирии и надавили на правительство санкциями, мешая восстанавливать страну. Сергей Нарышкин предупредил, что на американской военной базе Эт-Танф занялись подготовкой террористов «Исламского государства»* к проведению диверсионно-террористических акций.

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«Причем не только на сирийской территории, но теперь еще и в регионах России», — сказал спикер.

Он заявил, что на фоне роста доверия между странами Ближнего Востока, авторитет американского правительства в этом региона упал. Сергей Нарышкин заявил, что коллективный Запад из гордыни зашел слишком далеко, и предрек ему печальный конец.

* «Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая организация.