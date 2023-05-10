Власть 10 мая 2023, 11:51 США начали создание «армии свободной Сирии» с участием террористов — Лавров Глава МИД РФ Лавров: США создают «армию свободной Сирии» с участием террористов РИА «Новости»

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США решили создать «армию свободной Сирии», в которую примут террористов. Американцы хотят использовать этих людей против законных властей САР. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

Министр отметил, что Соединенным Штатам уже недостаточно поддержки «самопровозглашенных курдских властей» в Заевфратье и накачивания оружием «созданных ими незаконных вооруженных формирований».

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«По нашим данным, американцы приступили в окрестностях сирийской Раки к созданию армии так называемой свободной Сирии с участием представителей местных арабских племен, боевиков ИГИЛ* и других террористических организаций», — сказал он на встрече с главами МИД Ирана, Турции и Сирии.

По его словам, цель создания такой армии — использование боевиков против сирийских властей для дестабилизации обстановки в стране. Лавров добавил, что этот вопрос недавно обсуждали «наши военные коллеги». Они договорились о совместных действиях на этом направлении. Он выразил надежду, что все намеченные шаги удастся выполнить.

*ИГ/ИГИЛ/ «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.